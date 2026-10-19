بعد انطلاق فعاليات منتدى مصر 2026.. نواب: التنمية العمرانية في العشوائيات هي أحد أولويات الدولة.. ودور الحكومة والبرلمان هو تحسين جودة حياة المواطن

وكيل محلية النواب: نتمنى أن يخرج منتدى مصر بمخرجات جيدة تفيد المواطن

نائب: الرئيس السيسي يسعى خلال الفترة الحالية للقضاء على كل العشوائيات

نائب يطالب بإطلاق مشروع قومي لإعادة الهوية البصرية المصرية في الشوارع



أشاد عدد من النواب بإطلاق منتدى مصر ، باعتباره فرصة رئاسية عظيمة من قيادة سياسية ترى أن هناك إرادة للإصلاح في مصر وأنها قادرة على الإصلاح.

في البداية قال النائب نادر الداجن ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن منتدى مصر يؤكد أن الدولة تقدم ما لديها لصالح المواطن وهو أمر محمود ، ونحن كنواب نقدره جدا.

وأشار الداجن في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن دور الحكومة والبرلمان هو تحسين جودة حياة المواطن ، وهذا الهدف الأساسي نسعى إليها كلنا، ونتمنى أن يخرج المنتدى بمخرجات جيدة تفيد المواطن.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة بدأت إطلاق مبادرة حياة كريمة 1 ، ونحن الآن نبدأ في حياة كريمة 2 وحياة كريمة 3 لتطوير 4000 قرية على مستوى مصر، وكان الأولوية فيها لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب ، وهذا أمر ممتاز ولم يحدث من قبل ، خاصة وأننا قمنا بعمل طفرة هائلة في الصرف الصحي وقفزنا به من نسب غير مقبولة إلى نسب جيدة جدا.

واختتم: لدينا بعض المحافظات تم توصيل الصرف الصحي فيها إلى أكثر من 95 % ، ولدينا في معظم المحافظات أكثر من 99 % مياه شرب ، و لذلك فإننا نتحدث الآن عن تحسين جودة حياة المواطن وهي أولوية أولى لدى الحكومة والبرلمان.

وقال النائب حسام الخشت ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن حزب العدل مشارك في كل جلسات منتدى مصر وبلغ عدد المشاركين من الحزب في كل الجلسات أكثر من 20 من مجموعة من المتخصصين بحزب العدل ، ويشارك في جلسة اليوم عن حزب العدل الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير لتخطيط العشوائيات سابقا وعضو المكتب السياسي للحزب.

وأشار الخشت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن منتدى مصر فرصة رئاسية عظيمة من قيادة سياسية ترى أن هناك إرادة للإصلاح في مصر وأنها قادرة على الإصلاح ، وهناك أيضا استجابة شديدة من القيادة السياسية من خلال تحاورها مع كل الأصوات المختلفة ويكون هناك هذا المجال في الاستماع.

وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: نحن الآن ننظر إلى تطوير العشوائيات والهوية البصرية المصرية ، وهو مشروع تبنته القيادة السياسية ووجدناه في مساكن الأسمرات وبشائر الخير في الإسكندرية والبشائر في سوهاج ، ونحتاج إلى أن نتوسع فيه بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

وأكد أنه على الرغم من أن القيادة السياسية تحدثت عن الهوية البصرية المصرية أكثر من مرة ، لكنه لم يلقى الاستجابة الكاملة من الحكومة ، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى مشروع قومي إسمه إعادة الهوية البصرية المصرية في شوارعنا ، ونحتاج إلى زيادة مخصصات تطوير العشوائيات ، لأنه حينما بدأ مشروع تطوير العشوائيات في عام 2014 لم يستمر بنفس القوة التي بدأ بها حتى الآن ، ولم تمنحه وزارة الإسكان نفس القوة التي بدأ بها.

وأوضح أنه على الحكومة أن يكون لها القدرة أن تأخذ من مستخلصات وما يخرج عن هذا المنتدى الرئاسي من توصيات تكون هناك خطوات آلية للتنفيذ ، مشيرا إلى أننا لدينا أسبوع حافل يتلقي فيه عدد كبير من الخبراء والحكومة وشخصيات سياسية تكنوقراط ومتخصصين في مجالات معينة ، ولذلك فنحن أمامنا فرصة عظيمة لكي نخلق صندوق أفكار جديد لمصر.

وقال النائب أشرف مرزوق ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن التنمية العمرانية في العشوائيات هي أحد أولويات الدولة ، حيث إننا تابعنا الرئيس السيسي عمل على ملف العشوائيات وقام بتطويرها وكان لها تأثير على حياة المواطنين.

وأشار مرزوق في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسي يسعى خلال الفترة الحالية للقضاء على كل العشوائيات ، مؤكدا أن المشوار طويل جدا في هذا الملف وهناك تطوير في العشوائيات بقوة.

وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: شاهددنا التطوير الذي حدث في السيدة زينب ومبادرة حياة كريمة ، وكل ذلك كان له دور كبير في تغيير حياة المواطنين ، وهذه أحد الأدوات التي تعمل عليها الدولة ونعمل عليها داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، مشيرا إلى أن صندوق التنمية الحضارية يعمل بقوة وحقق إنجازات كثيرة جدا.

ومن المقرر أن يناقش منتدى مصر في قاعة القمة في اليوم الثاني 20 أكتوبر 2026 محور التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن والتنمية الحضرية والعمرانية.

وتعرض الجلسة أثر جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة في تحسين جودة حياة المواطن، وتتناول تطوير العشوائيات، ومبادرة حياة كريمة وإنشاء المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان والطرق والنقل وخدمات البنية التحتية وأثرها على المواطن. تحاول الجلسة الإجابة على تساؤل رئيسي: ما هي مستهدفات الدولة للفترة المقبلة في مجال تعزيز البنية الحضرية والعمرانية وأثر ذلك على المواطن؟