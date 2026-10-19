الخميس.. تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل عبر ممر يمتد 60 مترا

يشهد معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان يوم الخميس المقبل، ظاهرة تعامد أشعة الشمس على قدس الأقداس، التي تعتمد على توافق دقيق بين محور المعبد والتغير السنوي في موضع شروق الشمس، نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها بنحو 23.4 درجة.

وذكر تقرير صادر عن قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور محمد صميدة الشاهد، أن أشعة الشمس تتسلل عبر المدخل الرئيسي للمعبد وممراته الحجرية لمسافة تصل إلى نحو 60 مترا، لتصل إلى قدس الأقداس وتضيء ثلاثة تماثيل تجسد الملك رمسيس الثاني والإلهين رع حور أختي وآمون رع، بينما يظل تمثال الإله بتاح بعيدا عن الضوء المباشر.

وأشار التقرير إلى أن الظاهرة تتكرر مرتين سنويا، خلال شهري فبراير وأكتوبر، نتيجة التوافق بين الاتجاه المعماري لمحور المعبد والمسار الظاهري للشمس خلال العام، وهو ما يعكس توظيف المصريين القدماء المعرفة الفلكية في تصميم العمارة الدينية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور باسم نبوي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبو سمبل يمثل دليلا على براعة المصريين القدماء في توظيف علوم الفلك والهندسة في تشييد معابدهم، مشيرا إلى استمرار الظاهرة بعد نقل المعبد في ستينيات القرن الماضي لإنقاذه من الغرق بمياه بحيرة ناصر.

من جانبها، قالت الدكتورة منار عبادي رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، إن التوقعات الفلكية الأولية تشير إلى ظهور الشمس قرب الأفق في منطقة أبو سمبل بين الساعة 6:52 و6:54 صباح الخميس المقبل، بتوقيت مصر الصيفي.

وأضافت أن الرصد المسجل في 22 أكتوبر 2025 أظهر بدء الظاهرة في الساعة 6:54 صباحا واستمرارها حتى الساعة 7:16 صباحا، بإجمالي 22 دقيقة، عندما بلغ ارتفاع الشمس 4.39 درجة فوق الأفق.

وأوضحت أن توقيت وصول أشعة الشمس إلى قدس الأقداس يتأثر بعدة عوامل، من بينها الانكسار الجوي وظهور الحافة العليا لقرص الشمس، مؤكدة أن الحسابات الفلكية تقدم توقيتات تقديرية، بينما يحدد الرصد الميداني اللحظة الفعلية لدخول الضوء وإضاءته للتماثيل بدقة.

تعد ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل من أبرز الشواهد على العلاقة بين علم الفلك والهندسة المعمارية في مصر القديمة، إذ تسمح هندسة المعبد بوصول أشعة الشمس إلى موضع محدد في عمقه خلال فترتين من العام.