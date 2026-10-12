تحرك برلماني عاجل.. "صحة النواب" تطالب بالالتزام بنسبة الـ 60% من تكليف 2023

أكد الدكتور شريف، رئيس لجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب ، أن اللجنة تتابع عن كثب ملف تكليف الخريجين بالقطاع الطبي، مشدداً على أهمية ضمان استقرار العمل وتلبية احتياجات القطاع الصحي.

تكليف الأطباء

وأوضح رئيس اللجنة أنه من الضروري تنفيذ توصيات اللجنة السابقة والتي صُدرت بحضور وزير الصحة والمتعلقة بتكليف نسبة 60% من دفعة 2023، حيث إن ما تم تكليفه بالفعل لم يغطِ هذه النسبة المقررة، مما يستدعي تدخلاً سريعاً لمعالجة الفجوة.

إعداد دفعة تكميلية

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بما يلي:

استكمال جلسة الاستماع في اجتماع لاحق.

سرعة إعداد دفعة تكميلية يتم الإعلان عنها قريباً، استكمالاً لتكليف نسبة الـ 60% من دفعة 2023، بناءً على توصية لجنة الشئون الصحية، دون أن يجور ذلك على حق الدفعة القادمة في التكليف.