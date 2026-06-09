توبا بويوكستون عن مسلسل الأمير: لأول مرة أشارك في عمل متعدد اللغات

كشف أبطال مسلسل "الأمير"، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز، والتركية توبا بويوكستون، كواليس صناعة العمل، والتعاون لأول مرة مع المخرج العالمي ستيفن هوبكنز.

وقال عز خلال فيديو من داخل كواليس العمل؛"جديد اليوم في تصوير المسلسل، والحمد لله تسير الأمور بشكل رائع للغاية، أشعر بسعادة كبيرة بسبب فريق العمل والكاست المشارك في المسلسل، كما أننا نعمل مع المخرج ستيفن هوبكنز، والجميع متحمس جدًا. ونعد الجمهور بتقديم عمل مختلف، ونتمنى أن ينال إعجابهم، انتظروا مسلسل “الأمير”.

وأعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها لمشاركتها في العمل، مشيرة إلى أن التصوير كان في موقعين مختلفين داخل الصحراء، وأكدت على حماسها فيما هو قادم من العمل.

بينما أكدت توبا على أنها تعمل لأول مرة في موقع تصوير متعدد اللغات كهذا، وأن الجميع يحاول القيام بعمله على أكمل وجه، وأنه ليس موقع تصوير سهل.

وأضافت:"نحن في الصحراء منذ يومين، وهذان أول يومين تصوير لي في هذا الموقع، وهذه أول مرة أعمل مع ستيفن، وبالطبع العمل معه مريح، ومع بيتر أيضا، أؤمن تماما أن هناك كيمياء نشأت بيننا، سواء في التصوير أو الاستراحات بين اللقطات".

بينما قالت ياسمين العبد إنها لأول مرة تعمل بموقع تصوير مليء بالأكشن بهذا الشكل.

بينما كشف سامي الشيخ عن كواليس أول أيام التصوير، حيث قال:"كان اليوم الأول مليئًا بمشاهد الأكشن وحركة السيارات، لكن الأمر كان سهلًا بفضل فريق الـ”ستانت” الكبير والمحترف، كما أن ستيفن هوبكنز مخرج عبقري ويتمتع بروح مرحة، وهو ما جعل أجواء العمل أكثر سلاسة. وأحمد عز من ألطف الأشخاص الذين يمكن العمل معهم، وهذه هي المرة الأولى التي تجمعني به تجربة فنية، وأنا متحمس جدًا لما هو قادم".

قصة مسلسل الأمير

تدور أحداث المسلسل حول ضابط مصري يعيش حياة مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات السرية والدولية. يخوض الضابط مهمة خطيرة ينتحل فيها شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، ويدخل في سباق مع الزمن لإحباط هجوم.

أبطال مسلسل الأمير

ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم أحمد عز، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وسامي الشيخ، وياسمينا العبد، وحمزة دياب، إلى جانب مشاركة عدد من الأسماء العالمية، أبرزهم النجم الإسباني بيدرو ألونسو،"، والنجمة التركية توبا بويوكستون، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ستيفن هوبكنز.