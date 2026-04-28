قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات إصابة محمد صلاح.. اعرف التفاصيل
الدنماركي حسم الأمر.. هل يرحل توروب عن الأهلي بعد هزيمة بيراميدز؟
الصلح خير.. إخلاء سبيل الفنانة هالة سرور وشقيقتها وأسرتها بعد خناقة بالشيخ زايد
دون إصابات.. السيطرة على حريق شب بحشائش بالقرب من أحدى قرى سمالوط بالمنيا
هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال
نتنياهو: فجرنا اليوم نفقا ضخما تابعا لحزب الله
بسمة وهبة : الأهلي من أول ماتش في الدوري ملعبش كورة بتلاتة جنيه
8 آلاف قرش .. هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر
منتخب المصارعة النسائية تحت 17 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية
قرار جديد بشأن 26 متهما في حفل فيلا أكتوبر الفاضح
قبل الحجز .. تكلفة حج الجمعيات 2026 بكل التفاصيل
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تتفاوض عبر وسائل الإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قرار جديد بشأن 26 متهما في حفل فيلا أكتوبر الفاضح

ندى سويفى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس 26 متهما في قضية حفل فيلا أكتوبر الفاضح 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وكشفت 12 ساعة من التحقيقات مع 26 متهماً، بينهم فتاة وأجنبيان، في واقعة حفل فيلا أكتوبر المثير، عن تفاصيل صادمة وكواليس سقوط تشكيل منظم لإقامة سهرات منافية للآداب.

بدأت الواقعة قبل 72 ساعة، حين وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، تفيد بإقامة حفلات مشبوهة داخل فيلا معزولة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، حيث تتحول في ساعات الليل إلى مقر لتجمعات غريبة تصاحبها موسيقى صاخبة، ما أثار الشكوك ودفع الأجهزة الأمنية للتحرك والتأكد من صحة تلك المعلومات.


وعلى الفور، وُضعت خطة بحث دقيقة، شملت مراقبة الفيلا ورصد المترددين عليها، إلى جانب جمع المعلومات حول طبيعة النشاط داخلها، لتؤكد التحريات أن المكان يُستغل في تنظيم حفلات مخالفة للقانون. وبناءً على ذلك، تم استصدار إذن من النيابة المختصة، لتنفيذ مداهمة وضبط المتواجدين.


وخلال الاقتحام، فوجئ رجال الأمن بوجود شابين يرتديان ملابس نسائية وباروكات شعر، يرقصان وسط عدد كبير من الحضور الذين كانوا يتناولون المشروبات الكحولية على أنغام الموسيقى، وعلى الفور تم إنهاء الحفل وضبط 3 من القائمين على التنظيم، وفتاة، و23 شاباً آخرين، بينهم أجنبيان. كما تم التحفظ على مضبوطات شملت هواتف محمولة، و14 زجاجة خمور، وملابس نسائية وباروكات وأدوات تجميل.


وأفادت التحريات، من خلال مناقشة المتهمين، أن المنظم الرئيسي واثنين من معاونيه كانوا يروجون لتلك الحفلات عبر تطبيق إلكتروني، حيث تتراوح قيمة التذكرة بين 600 و900 جنيه، ويتم الحجز وسداد المقابل عبر محافظ إلكترونية. كما تبين أن الشابين المضبوطين حضرا بغرض تقديم خدمات مقابل أجر.

كما كشفت التحقيقات أن الفتاة المضبوطة كانت تستقطب راغبين في حضور تلك الحفلات مقابل منفعة مادية، حيث قامت بدعوة عدد من معارفها يوم الواقعة قبل ضبطهم.

 وتوصلت التحقيقات أيضاً إلى أن مالك الفيلا، وهو موظف يقيم بمحافظة الدقهلية، كان على علم بما يجري داخلها، إذ اعتاد تأجيرها للمنظمين، فقررت النيابة ضبطه وإحضاره لاستكمال التحقيقات.

حفل فيلا أكتوبر سهرات منافية للآداب فيلا أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

ترشيحاتنا

نورهان ماجد

نوران ماجد: تغير الرجل فجأة يفتح باب الشك.. والاحتواء أساس استقرار العلاقة

لقاء سويدان

لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

كارولين عزمي

كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالصور

خبير : البشر والقطط أقارب بالجينات

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة

إطلالة رياضية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فضيحة جيب.. اتهامات ببيع سيارات مستعملة على أنها جديدة

جيب
جيب
جيب

طريقة عمل برجر شاورما .. بطعم غني وقوام مثالي

طريقة عمل برجر شاورما
طريقة عمل برجر شاورما
طريقة عمل برجر شاورما

فيديو

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد