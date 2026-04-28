إصابة أسرة كاملة في حريق شقة بالمنيرة الغربية

اندلع حريق داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة ما أسفر عن إصابة أسرة كاملة "عامل وزوجته وابنه"، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإسعاف و تبين من الفحص اندلاع حريق داخل شقة إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز مما أدى إلى إصابة عامل 42 سنة وزوجته 40 سنة وابنهما 6 سنوات بحروق متفرقة بالجسم.

سيطرت قوات الإطفاء على النيران ومنعت امتدادها لباقي العقار ونقل المصابين إلى المستشفى.