الصلح خير.. إخلاء سبيل الفنانة هالة سرور وشقيقتها وأسرتها بعد خناقة بالشيخ زايد

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل الفنانة الشابة هالة سرور وشقيقتها وابنة شقيقتها وزوج الأخت بعد نشوب خلاف بينهم وتصالحهم أمام الجهات المختصة.

وأقرت الفنانة وأفراد أسرة شقيقتها بالتصالح فيما بينهم وقررت النيابة إخلاء سبيلهم وحفظ التحقيقات.

كانت تحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على الفنانة الشابة هالة سرور وشقيقتها وابنة شقيقتها وزوج الأخت، على خلفية مشاجرة عائلية نشبت مع زوج شقيقتها داخل مدينة الشيخ زايد، بعد تصاعد خلافات أسرية بين الطرفين.

وبحسب المعلومات الأولية، بدأت الواقعة بخلافات عائلية تطورت إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة بين الطرفين، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية بعد تلقي بلاغ بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتباشر الجهات التحقيقات لكشف ملابسات المشاجرة مع الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف للوقوف على تفاصيل الواقعة.