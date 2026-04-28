عمي دخل علينا البيت وضربنا | تفاصيل تدخل أمني عاجل في خلافات عائلية بـ طوخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عمها بالتهجم على مسكنها والتعدى عليها وأسرتها بالضرب وتهديدهم بإضرام النيران بمسكنهم بالقليوبية والزعم بعدم إستجابة الأجهزة الأمنية لشكواها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 أبريل الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ من شقيقة الشاكية (طالبة – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من عمها (سائق – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها وأسرتها بالسب والضرب بمنزلهم وإحداث تلفيات به لخلافات بينهم حول الميراث، وفى وقت لاحق حررت الشاكية ووالدتها محضر بتضررهما من المشكو فى حقه لذات الأسباب.

أمكن ضبط المشكو فى حقه فى حينه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.