محافظ أسيوط: قافلة طبية مجانية بـ البداري لتحسين جودة حياة المواطنين

قال اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إنه تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات بمختلف مراكز المحافظة، من بينها قافلة طبية مجانية بمدينة البداري، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم خدمات صحية وتوعوية متكاملة تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الصحة والسكان بأسيوط برئاسة الدكتور محمد جمال وكيل الوزارة نظمت القافلة الطبية المجانية بمدينة البداري، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر، رئيس المركز، والتي تابعت أعمال القافلة ميدانيًا، وقدمت الدعم اللازم لتسهيل مهام الفرق الطبية وتذليل العقبات أمام تقديم الخدمة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن القافلة شارك بها نخبة من الأطباء المتخصصين تحت إشراف الدكتورة مروة، مدير إدارة القوافل العلاجية، حيث قدمت خدماتها في عدد من التخصصات الطبية، شملت الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والرمد، والجلدية، والأسنان، والصدرية، والجراحة العامة، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة.

وأضاف أن القافلة تضمنت أيضًا خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكوليسترول، إلى جانب إجراء التحاليل والفحوصات المعملية، وتقديم التوعية الصحية، وصرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية متكاملة وفرت احتياجات المرضى في مختلف التخصصات.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية والأنشطة الخدمية بالمراكز والقرى، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.