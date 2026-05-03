الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات "طرق الأبواب" لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح

إيهاب عمر

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات التوعية الميدانية بمختلف المراكز والقرى، عبر مبادرة “طرق الأبواب”.

وذلك لحث المواطنين على سرعة استكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، بالتوازي مع المتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن ملف التصالح يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، لما يمثله من أهمية كبيرة في استعادة حق الدولة، وحماية الثروة العقارية، والقضاء على مظاهر البناء العشوائي، مشددًا على استمرار العمل بكافة الأجهزة التنفيذية لإنهاء هذا الملف وفق المستهدفات الزمنية المحددة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، برئاسة محمد سليمان رئيس المركز، نفذت حملات موسعة لطرق الأبواب بعدد من قرى المركز، استهدفت التواصل المباشر مع المواطنين، وتعريفهم بالتيسيرات التي أقرتها الدولة في ملف التصالح، إلى جانب تشجيعهم على استكمال الإجراءات المطلوبة والاستفادة من الفرصة المتاحة لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وأشار إلى أن الحملات تمت بمشاركة نواب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، ومسؤولي المتابعة والإشغالات، حيث جرى المرور على المنازل، والرد على استفسارات الأهالي، وشرح خطوات التصالح والمستندات المطلوبة بصورة مبسطة، بما يسهم في زيادة نسب الإقبال وتسريع وتيرة العمل بالملف.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بين المواطنين، مع تفعيل مبادرة "طرق الأبواب" بصورة أوسع، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى جميع الفئات المستهدفة، وتعريف المواطنين بما وفرته الدولة من تسهيلات غير مسبوقة في هذا الملف.

وأكد المحافظ أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، وحماية ممتلكاتهم من أي معوقات مستقبلية، إلى جانب دعم جهود التنمية العمرانية المنظمة، مناشدًا المواطنين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة لاستكمال إجراءات التصالح، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لاستقرار أوضاعهم القانونية.

