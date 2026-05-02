برلمان

لا للاستقطاب .. المصريين الأحرار يطلق حملة لمواجهة التناحر حول قوانين الأحوال الشخصية

حسن رضوان

حذّر الكاتب الصحفي ريمون ناجي، رئيس المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، من تداعيات حالة الاستقطاب المتزايدة بين الرجال والسيدات على خلفية مناقشات قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هذا الجدل بات ينعكس سلبًا على تماسك الأسرة المصرية ويُفاقم مناخ التوتر داخلها.

وأوضح ناجي، في بيان صادر عن الحزب، أن تصاعد الخطابات الحادة وتبادل الاتهامات لا يخدم هدفًا إصلاحيًا، بل يُغذّي أنماطًا من الاستقطاب والتناحر بين أطراف النزاع، بما يبتعد عن الغاية الأساسية لأي تشريع، وهي حماية الكيان الأسري وصون حقوق الأبناء، الذين يظلون المتضرر الأول من استمرار هذا المناخ.

وشدد على ضرورة إعادة توجيه النقاش العام نحو أولويات أكثر اتزانًا، ترتكز على تحقيق الاستقرار الأسري، بدلًا من الانزلاق إلى مسارات تصعيدية تُعمّق الخلافات.

وفي هذا الإطار، أعلن حزب المصريين الأحرار إطلاق حملة توعوية تحت شعار:«حقوق الأبناء يحميها القانون وتنظمها الدولة المصرية» ؛ولا مجال للتناحر أو التصعيد».

وتهدف الحملة إلى دعم جهود الدولة في إرساء التوازن والعدالة داخل الأسرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، فضلًا عن مواجهة الخطابات التي تُحوّل الخلافات الطبيعية إلى صراعات ممتدة، تنعكس آثارها بشكل مباشر على الأبناء، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل تظل المعيار الحاكم في كافة القرارات.

وأكد الحزب أن القانون لا يُعد طرفًا في النزاع، بل هو الإطار المنظم والضامن لحقوق الجميع، ولا يستهدف الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما يهدف إلى إنهاء النزاعات وفق قواعد عادلة، تكفل حماية الأبناء وتعزز من استقرار الأسرة.

وأشار البيان إلى أن دور التشريع لا يقتصر على حماية الحقوق فحسب، بل يمتد إلى الحد من السلوكيات التي تُفاقم النزاعات وتُقوّض فرص التوافق، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع أبناءها في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تأمين مستقبل آمن ومستقر لهم.

ودعا الحزب مختلف الأطراف إلى تبني خطاب مسؤول يتسم بالعقلانية، والابتعاد عن نبرة التحريض أو التصعيد، والعمل على ترسيخ بيئة أسرية قائمة على الاحترام المتبادل وتحمل المسؤولية، بما يحقق مصلحة الأبناء ويحافظ على تماسك المجتمع؛ وشدد علي أن السلوكيات السلبية لا تصنع حقًا لكنها قد تهدم مستقبل الأبناء . 

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

الدوري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

أسلحة أمريكية

8.6 مليار دولار.. أمريكا توافق على صفقة أسلحة لـ 4 دول بالشرق الأوسط

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

الأهلي

فرج عامر يزف خبرا سارا لجماهير الاهلي بشأن دوري أبطال افريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: طقس حار يضرب البلاد.. وأمطار رعدية تمتد للقاهرة والصعيد

ترشيحاتنا

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج : انتظام توريد 64 ألف طن قمح وصرف المستحقات فوراً

جهود محافظة أسوان

توجيهات محافظ أسوان بشأن ملف تقنين أراضى الدولة .. تعرف عليها

ارشيفيه

سقط مغشيا عليه ...محام يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل محكمة بلقاس

بالصور

لمواجهة الحر.. توفير مياه مبردة وعصائر لعمال النظافة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ميرهان حسين تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

مركز التدريب بالشرقية ينفذ 4 دورات تدريبية لتنمية مهارات 226 متدربا

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

فيديو

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

المزيد

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد