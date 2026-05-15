ضبط سائق ميكروباص لفرض أجرة زائدة والإساءة لراكب بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتحصل منه على أجرة أزيد من المقررة والتلويح له بإشارات خادشة للحياء وإنزاله فى مكان غير المتفق عليه بالإسكندرية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلاف مع الراكب على قيمة الأجرة .

تم التحفظ على السيارة "الميكروباص" .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.



