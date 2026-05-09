تبدأ من 131 ألف ريال.. أسعار ومواصفات سكودا أوكتافيا 2026 في السعودية

تواصل سكودا أوكتافيا تعزيز حضورها ضمن فئة السيدان المدمجة في السوق السعودي، مع تقديم موديلات 2026، والتي تنطلق عبر باقة من الفئات بداية من القياسية وصولًا للفئة عالية التجهيزات RS.

أبعاد وتصميم سكودا أوكتافيا 2026

تحمل أوكتافيا 2026 أبعادًا خارجية تنتمي إلى فئة السيدان، حيث يبلغ طولها 4709 مم، مع عرض يصل إلى 2003 مم وارتفاع عند 1470 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2681 مم، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 600 لتر.

وتأتي سكودا أوكتافيا 2026 مزودة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب الإضاءة النهارية، مع شبكة ذات مظهر عصري، ولمسات حادة الشكل، وتتوفر السيارة بعجلات رياضية بقياس 19 بوصة في بعض الفئات، بينما تعتمد فئات أخرى على جنوط بقياس 17 بوصة.

محرك سكودا أوكتافيا 2026

تعتمد الفئات القياسية من سكودا أوكتافيا 2026 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع أمامي، وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 150 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر.

وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 17.8 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 45 لترًا، كما تستطيع السيارة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 225 كم/س، بينما تتسارع سكودا أوكتافيا من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.7 ثانية.

فئة سكودا أوكتافيا RS الرياضية

توفر سكودا أيضًا نسخة RS ذات الأداء الرياضي، حيث تعتمد على محرك تيربو بسعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، وتولد هذه الفئة قوة تصل إلى 265 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 370 نيوتن متر.

وتتسارع نسخة RS من نقطة السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س خلال 6.4 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س، كما تسجل معدل استهلاك وقود يبلغ 15.7 كم لكل لتر، مع خزان وقود أكبر بسعة 50 لترًا.

أسعار سيارة سكودا أوكتافيا 2026 في السعودية

تبدأ أسعار السيارة في السوق السعودي من 131 ألف ريال، وصولًا إلى 164.640 ريالا سعوديا.