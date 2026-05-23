ضبط سائق توكتوك ارتكب أفعال خادشة للحياء أمام فتاة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توكتوك" بإرتكاب أفعال خادشة للحياء أمام إحدى الفتيات بالإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشان ، وبإستدعاء القائمة على النشر وسؤالها قررت أنه بتاريخ 17 مايو قامت بتصوير قائد مركبة "التوك توك" أثناء قيامه بأفعال خادشة للحياء وحال مشاهدته لها لاذ بالهرب.

تم تحديد وضبط مركبة "التوكتوك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.