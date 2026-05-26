تصاعد التوتر في البقاع الغربي.. جيش الاحتلال يوجّه إنذارًا لسكان سحمر ومشغرة

صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من لهجته العسكرية تجاه لبنان، بعدما وجّه، اليوم "الثلاثاء"، إنذارًا مباشرًا إلى سكان بلدتي سحمر ومشغرة الواقعتين في منطقة البقاع الغربي.

 وطالب جيش الاحتلال بإخلاء مواقع محددة تمهيدًا لاستهدافها، في خطوة تعكس اتساع رقعة العمليات العسكرية والضغوط الأمنية على المناطق اللبنانية الداخلية، بعيدًا عن الشريط الحدودي الجنوبي.

وبحسب ما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل، فإن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرات مباشرة تتعلق بالبلدتين، دون أن يكشف بصورة تفصيلية طبيعة الأهداف التي ينوي استهدافها، إلا أن الإنذارات جاءت في سياق العمليات العسكرية المتواصلة التي تقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع وبنى مرتبطة بـ حزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه لبنان تصعيدًا متسارعًا على عدة جبهات، خصوصًا بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت خلال الأسابيع الأخيرة مناطق في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى سقوط ضحايا ودمار واسع في البنية التحتية، وفق بيانات رسمية لبنانية وتقارير إعلامية متطابقة.

وتُعد منطقتا سحمر ومشغرة من أبرز البلدات الحيوية في البقاع الغربي، وتتميزان بكثافة سكانية وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين البقاع والجنوب اللبناني، الأمر الذي يثير مخاوف من موجة نزوح جديدة في حال تنفيذ تهديدات الاستهداف، خاصة مع تزايد القلق الشعبي من انتقال نطاق المواجهات إلى عمق الأراضي اللبنانية.

ولم تصدر السلطات اللبنانية حتى الآن بيانًا رسميًا تفصيليًا بشأن الإنذارات الإسرائيلية الأخيرة، إلا أن مصادر محلية تحدثت عن حالة من الترقب والحذر بين السكان، بالتزامن مع تحركات محدودة لبعض العائلات لمغادرة المناطق القريبة من المواقع التي شملتها التحذيرات، خشية وقوع ضربات مفاجئة.

في المقابل، تواصل الأطراف الدولية والإقليمية الدعوات إلى ضبط النفس ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة شاملة، وسط تحذيرات أممية متكررة من التداعيات الإنسانية والأمنية لأي تصعيد واسع في لبنان والمنطقة.

ويأتي هذا الإنذار في ظل استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في قطاع غزة، والتي ألقت بظلالها على الجبهة اللبنانية منذ أشهر، مع تبادل شبه يومي للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ما يرفع من احتمالات اتساع دائرة المواجهة في أي لحظة.

فوائد اللحم الضاني للجسم
