سعر ومواصفات ماكلارين Artura Spider الخارقة في الإمارات.. صور

تنتمي السيارة ماكلارين Artura Spider إلى فئة السيارات الخارقة، والتي تتوافر في السوق الإماراتي عبر فئة احدة، ضمن اسطول طرازات العلامة الرياضية، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات المميزة، إلى جانب التصميم الأنيق الذي يحمل السمة العصرية والأداء الخارق.

محرك السيارة ماكلارين Artura Spider

تأتي السيارة ماكلارين Artura Spider بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، مع قدرات الدفع الهجين، ويستطيع هذا المحرك ضخ قوة إجمالية قدرها 700 حصانًا، و720 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ماكلارين Artura Spider

السرعة القصوى ومدة الانطلاق

من خلال القدرات الفنية الخارقة لسيارة ماكلارين Artura Spider، يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة تستغرق 3 ثواني، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 330 كيلومتر في الساعة.

ماكلارين Artura Spider

أبرز تجهيزات ماكلارين Artura Spider

تأتي السيارة ماكلارين Artura Spider بعدد من التجهيزات منها، منبه النقطة العمياء، مثبت سرعة تكيفي، نظام كاشف التصادم، تحديد المسارات، وسائد هوائية متقدمة للحماية من الصدمات، كاميرا محيطة، مستشعرات حركة أمامية وخلفية، مساعد الفرامل BA، فرامل يد أوتوماتيكية، عرض مراقبة ضغط الإطارات.

ماكلارين Artura Spider

زودت السيارة ماكلارين Artura Spider باطارات رياضية، جنوط أنيقة متعددة الاضلاع بتصميم هندسي مميز، إضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED و HID، نظام عادم مزدوج، مع أبعاد خارجية تقدر بـ 4.539 م للطول الكلي، و1.913 م للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.193 م، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.640 م.

سعر السيارة ماكلارين Artura Spider موديل 2025 في الإمارات

تقدم السيارة ماكلارين Artura Spider موديل 2025 في السوق الإماراتي عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر يبلغ مليون و300 ألف درهم إماراتي.