الإشراف العام
تكنولوجيا وسيارات

أبوظبي تنقذ ماكلارين من الإفلاس وعودتها لإنتاج السيارات الخارقة

ماكلارين الإمارات
ماكلارين الإمارات
عزة عاطف

تسجل علامة "ماكلارين" البريطانية في عام 2026 تحولًا هو الأضخم في تاريخها، حيث تندمج الأموال الإماراتية ممثلة في شركة "سايفن القابضة" (CYVN) مع التقنيات المتطورة لشركة "فور سيفن" (Forseven) المدعومة صينيًا. 

بدأ هذا التحالف الاستراتيجي بالفعل في إعادة بناء الشركة من الداخل إلى الخارج، مع استعدادات مكثفة لإطلاق سلسلة من الطرازات الجديدة التي ستغير وجه العلامة التجارية قبل حلول عام 2030، مع التركيز على استمرار محركات الاحتراق الداخلي وتوسيع الفئات المطروحة.

اندماج "ماكلارين" و"فور سيفن": انطلاقة الصيف المرتقبة

وضعت شركة "سايفن" (أبوظبي) خارطة طريق واضحة عبر دمج عمليات ماكلارين مع شركة "فور سيفن"، وهي شركة ناشئة تركز على تقنيات المركبات الكهربائية والهجينة المتقدمة. 

ومن المتوقع الكشف عن أولى ثمار هذا الاندماج خلال صيف عام 2026، حيث سيتم استعراض نموذج أولي يعكس اللغة التصميمية والتقنية الجديدة للشركة، مما ينهي حالة الركود التي عانت منها التشكيلة البريطانية في السنوات الأخيرة. 

طراز "W1": الوداع الأخير للجيل القديم

يمثل إطلاق طراز "ماكلارين W1" المحطة الأخيرة والنهائية للجيل الحالي من السيارات الخارقة التي عرفناها. 

وتعد هذه السيارة "الوحش الهجين" الوريث لأسطورة P1، حيث تمثل قمة ما وصلت إليه هندسة ماكلارين التقليدية قبل الانتقال الكامل للمنصات المطورة بالتعاون مع "فور سيفن". 

وتعمل W1 بمحرك V8 هجين ينتج قوة هائلة، لتكون بمثابة رسالة وداع قوية للجيل الماضي وبداية لعصر جديد من القوة الفائقة. 

التوسع خارج المقعدين: عصر السيارات رباعية المقاعد

في تحول تاريخي لسياسة الشركة، أكدت ماكلارين أن أحد طرازاتها القادمة سيحتوي على أكثر من مقعدين لأول مرة في تاريخها الحديث. 

يهدف هذا التوجه إلى منافسة طرازات مثل "فيراري بوروسانجوي" و"لامبورغيني أوروس"، حيث تسعى الشركة لجذب فئة جديدة من العملاء الذين يبحثون عن أداء ماكلارين الخارق مع قدر أكبر من العملية. 

وسيلعب هذا الطراز دورًا محوريًا في زيادة حجم المبيعات العالمية وتوفير السيولة اللازمة لتطوير السيارات الرياضية البحتة. 

الـ SUV الخارق: الرهان الرابح للمستقبل

تشير التقارير إلى أن سيارة "SUV" عالية الأداء ستكون الركيزة الأساسية في تشكيلة ماكلارين القادمة قبل عام 2030. 

وبفضل التمويل الإماراتي والتقنيات الصينية، ستحصل هذه السيارة على منصة فريدة تجمع بين خفة الوزن (شاسيه الكربون) وقوة الدفع الهجينة المتقدمة.

ولن تكون مجرد سيارة دفع رباعي تقليدية، بل ستجسد روح التسارع والتحكم التي تشتهر بها ماكلارين، لتكون القلب النابض للعلامة في الأسواق العالمية. 

بالرغم من التوجه العالمي نحو الكهرباء الكاملة، أكدت ماكلارين أن كافة طرازاتها الجديدة حتى عام 2030 ستستمر في الاعتماد على محركات الاحتراق الداخلي (ICE) المدعومة بأنظمة هجينة متطورة. 

هذا القرار الاستراتيجي يهدف للحفاظ على "صوت وإحساس" السيارات الخارقة الذي يطالب به العملاء، مع الاستفادة من الدفع الكهربائي لتحسين التسارع وخفض الانبعاثات، مما يضمن بقاء ماكلارين في صدارة المنافسة بذكاء وهدوء.

