محجوزة سنتين قدام.. 90 ألف عميل قدموا طلبات شراء سيارات hummer الكهربائية

أعلنت شركة جي إم سي، عن سياراتها جي إم سي هامر الكهربائية، حيث أن الطلب على السيارة دائما في تزايد، خاصة على إصدار جي إم سي هامر بيك أب EV ، و جي إم سي هامر EV الـ SUV، وذلك دفع الشركة إلى وقف الحجوزات الخاصة بسيارة جي إم سي هامر الكهربائية؛ بعدما وصل عدد الحجوزات إلى 90 ألف سيارة، وقد تم تسليم عدد 783 سيارة بالفعل من الهامر، بين ديسمبر 2021 وسبتمبر 2022.

جي إم سي هامر الكهربائية

وفي ذات السياق؛ قال دنكان ألدريد نائب رئيس جي إم سي: "إن سيارات هامر الكهربائية تم بيعها لمدة عامين أو أكثر، وهذا في الواقع أكثر مما كنا نظن، حيث أن جميع الحجوزات تتحول إلى أوامر، فإننا نتحدث عن 45000 ألف سيارة يجب تسليمها سنويا، ومن الصعب تحديد ما إذا كانت جنرال موتورز قادرة على إنتاج الكثير من سيارات هامر الكهربائية في عام 2023".

جي إم سي هامر الكهربائية

جي إم سي هامر الكهربائية

وأوضح أن شركة جي إم سي أنتجت 2570 ألف سيارة بيك أب من طراز GMC Hummer EV، والإنتاج في تصاعد، حيث أنه وصل في سبتمبر، إلى مستوى قياسي جديد، بلغ 750 سيارة، وإذا تمكنت الشركة من الحفاظ على هذا المعدل؛ فستنتج 9000 آلاف سيارة سنويا.

جي إم سي هامر الكهربائية

جدير بالذكر أن الإنتاج التراكمي لسيارة كاديلاك ليريك في مارس وسبتمبر من عام 2022؛ وصل إلى 1715 سيارة، وتعتمد سيارات GMC هامر EVs، وشيفرولية سيلفرادو EV، وكاديلاك ليريك، على أحدث منصات التيوم من جنرال موتورز.