شركة صينية تكشف النسخة المقلدة من همر H1 .. صور

لا شك أن إصدارات شركة همر واحدة من الطرازات التي نالت اعجاب الكثير، حيث تميزت بالاعتمادية و التصميم العملاق، الذي يمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، و على رأس هذه الاصدارات هي النسخة H1 و التي جاءت بالعديد من المقاومات، و لكن يبدو أن الصانع الصيني استوحى الفكرة من تلك النسخة الرائعة، ليدفع بسيارة شبيهة و لكن باسم مختلف و هو فيرليس M50 صاحب اطلالة الـ بيك أب ايضا.

كشفت شركة دونغ فينغ عن النسخة فيرليس M50، و التي تتميز بتصميم عملاق، يرتكز على عجلات كبيرة مخصصة للطرق الوعرة، مدعومة بجنوط معدنية قوية، بينما جاءت السيارة بمقدمة مدببة، و مصابيح أمامية دائرية الشكل، و صادم حديدي و عتبات جانبية من نفس النوع و اللون، مع شبكة امامية احادية القطاع.

و تعتمد السيارة على زجاج امامي عريض مدعوم بثلاثة مساحات مثبتة بالناحية العلوية، و مرايات جانبية بارزة مستطيلة التكوين ذات اطراف مائلة، و مفهوم ثنائي الابواب، مع سماحة تخزين خلفية تسع العديد من الاغراض، بالإضافة إلى اشارات ضوئية تزين الناحية الجانبية و العلوية من السيارة فيرليس M50.

الاداء الفني للسيارة فيرليس M50

تستمد السيارة فيرليس M50 قوتها من محرك بسعة 4000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 197 حصان، و 599 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة الى العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، بينما تتمكن فيرليس M50 ايضا من خوض مناطق مغمورة بالمياة حتى 1.2 متر، مع تجربة قيادة في المناطق أعلى مستوى سطح البحر بنسبة قدرها 4.500 متر.

اما عن سعر النسخة فيرليس M50 الصينية شبهية همر H1 فيبلغ سعرها نحو 668 الف يوان صيني اي ما يعادل مليون و 609 الف جنيه مصري.