كيا EV5 2026 تنطلق بمحركات كهربائية.. وهذا سعرها

تواصل كيا توسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية من خلال EV5 موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر السيارة في السوق السعودي كطراز يعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

محرك كهربائي بقوة 218 حصانًا

تعتمد كيا EV5 على محرك كهربائي واحد مثبت ضمن منظومة دفع أمامي، وتبلغ القوة الإجمالية 218 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 310 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة، وهو التكوين المعتاد في السيارات الكهربائية.

كيا EV5

بطارية 64.2 كيلوواط ساعة

تحصل السيارة على بطارية بسعة 64.2 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 400 كيلومتر.

تدعم كيا EV5 الشحن بالتيار المستمر DC، إذ يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 36 دقيقة.

تصميم كيا EV5

تأتي كيا EV5 بطول يبلغ 4,615 ملم، وعرض يصل إلى 1,875 ملم، فيما يبلغ ارتفاعها 1,715 ملم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,750 ملم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 513 لترًا، وتستكمل التجهيزات الخارجية بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية LED، بينما تعتمد السيارة على عجلات بقياس 18 بوصة في الأمام والخلف.

كيا EV5

تجهيزات كيا EV5

تحصل السيارة على مقاعد بفرش يجمع بين القماش والجلد، مع مقود متعدد الوظائف، بينما تضم لوحة القيادة شاشة للعدادات بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بالحجم نفسه، وتدعم شاشة النظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وتتضمن تجهيزات المقصورة نظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا مع إمكانية التحكم بدرجتي حرارة مختلفتين للمقصورة، إضافة إلى فتحات تكييف مخصصة للركاب في الخلف، كما يتوفر شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأول.

كيا EV5

وتأتي كيا EV5 بست وسائد هوائية موزعة بين مقدمة المقصورة والجوانب والستائر الهوائية، ومكابح مانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني ونظام تثبيت السرعة، وتدعم السيارة عمليات الركن من خلال حساسات أمامية وخلفية، بالإضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية.

سعر كيا EV5 موديل 2026 في السعودية

تقدم كيا EV5 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 128,570 ريالًا.