ألوان ومواهب من مراكز شباب الطود.. مسابقة فنية لاكتشاف إبداعات النشء بالأقصر

شهد مركز شباب الحسينات بمدينة الطود بمحافظة الأقصر، تنفيذ مسابقة فنية في الرسم والفنون التشكيلية، بمشاركة عدد من النشء أعضاء مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب الطود، وذلك ضمن برامج الخطة المحلية لتنمية النشء، بهدف اكتشاف المواهب الفنية وتشجيع المشاركين على التعبير عن مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

ونفذت إدارة شباب الطود فعاليات المسابقة وسط مشاركة وتفاعل من النشء، حيث أتاحت الأنشطة الفنية للمشاركين مساحة لإظهار مواهبهم في الرسم والفنون التشكيلية، وتنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية، بما يتناسب مع أهداف البرامج المخصصة لتنمية قدرات النشء داخل مراكز الشباب.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، أن تنظيم المسابقات الفنية يأتي ضمن توجهات وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف ورعاية المواهب بين النشء، والعمل على توفير بيئة جاذبة تساعدهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات.

وقال إن الأنشطة الفنية لا تقتصر على تنمية الموهبة فقط، وإنما تسهم أيضا في تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، من خلال تقديم أنشطة هادفة تجمع بين الإبداع والتربية، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به مراكز الشباب في احتضان المواهب وتحويل طاقات النشء إلى إبداعات مفيدة.

وجرى تنفيذ فعاليات المسابقة تحت إشراف الدكتورة جيهان عبده، وكيل المديرية للشباب، ومحمود حنفي، مدير إدارة شباب الطود، وبمشاركة فريق عمل الإدارة، ضمن خطة الأنشطة والبرامج الموجهة للنشء بمراكز الشباب.