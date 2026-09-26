محافظ الأقصر يتابع خطة تطوير الطرق ورفع كفاءة الشوارع استعدادا للموسم السياحي

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة ميدانية موسعة بعدد من شوارع ومحاور مدينة الأقصر، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الأرصفة، موجها بسرعة إنجاز الأعمال وفقا للمواصفات والجداول الزمنية المحددة، بما يواكب حركة التنمية والاستعداد للموسم السياحي.

وشملت جولة المحافظ أعمال تطوير الأرصفة بشارع كورنيش النيل، بجوار سور معبد الأقصر، حيث تفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في المسافة الممتدة من ميدان مرحبا بطول نحو 500 متر، ووجه باستكمال أعمال تطوير الأرصفة أمام بنك القاهرة وفندق ونتر بالاس، بما يضفي مظهرا حضاريا على أحد أهم المناطق السياحية بالمدينة.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان بالأقصر، إلى جانب رؤساء أحياء وسط وجنوب مدينة الأقصر.

وانتقل محافظ الأقصر لمتابعة أعمال الرصف المنفذة بشارع صلاح الدين، حيث جرى التنسيق بين الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، الجهة المنفذة للأعمال، وإدارة مرور الأقصر، للبدء في أعمال رصف ميدان صلاح الدين خلال الفترة الليلية، بما يضمن استمرار حركة المرور وتقليل تأثير الأعمال على المواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع المنشية، والتي شهدت الانتهاء من أعمال كشط الطريق، بالتزامن مع توريد طبقة السن وتركيب البلدورات، موجها بإنشاء أحواض زراعية حول أشجار النخيل الموجودة بالشارع، للحفاظ عليها ودعم أعمال التشجير وإضفاء لمسة جمالية على المنطقة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد طريق الكباش الشرقي، موجها برفع كفاءة الطريق بداية من مسجد أحمد النجم وحتى شارع المطحن، إلى جانب تنفيذ أعمال رصف بشارع محمد فريد، وكذلك المنطقة الممتدة من ميدان مرحبا وصولا إلى ساحة أبو الحجاج.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بمعدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير، مع التأكيد على جودة الأعمال ودقة التنفيذ والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور الرئيسية، وتحسين الصورة البصرية لمدينة الأقصر أمام المواطنين وزوار المحافظة.