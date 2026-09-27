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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سر الكفتة المشوية المتماسكة.. طريقة سهلة تمنعها من التفكك أثناء التسوية

الكفتة المشوية
الكفتة المشوية
ريهام قدري

الكفتة المشوية من الأكلات المفضلة لدى كثير من الأسر، إلا أن تفككها أثناء وضعها على الشواية من أكثر المشكلات التي تواجه ربات البيوت، خاصة عند تحضيرها في المنزل.

وهناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد على الحصول على كفتة مشوية متماسكة من الخارج وطرية من الداخل، دون أن تتفتت أثناء التسوية.

طريقة عمل الكفتة المشوية

المكونات:

- ½ كيلو لحم مفروم.
- بصلة متوسطة.
- 2 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم.
- ملح وفلفل أسود.
- ½ ملعقة صغيرة بهارات كفتة.
- رشة قرفة أو جوزة الطيب حسب الرغبة.
- بقدونس مفروم حسب الرغبة.

خطوات التحضير

في البداية، تبشر البصلة ثم تصفى جيدًا من الماء، مع الاحتفاظ بماء البصل لاستخدامه أثناء تشكيل الكفتة.

توضع اللحمة المفرومة في وعاء، ثم يضاف إليها البصل المصفى والبقسماط والملح والفلفل وبهارات الكفتة، ويمكن إضافة البقدونس والتوابل الإضافية حسب الرغبة.

يعجن الخليط جيدًا باستخدام اليد لمدة عدة دقائق حتى يصبح متماسكًا وناعمًا، ثم يغطى ويوضع في الثلاجة لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة.

بعد ذلك تشكل الكفتة على هيئة أصابع أو حول الأسياخ، ويمكن ترطيب اليدين بقليل من ماء البصل أثناء التشكيل حتى يسهل التحكم في الخليط.

أهم سر لمنع الكفتة من التفكك

يجب تسخين الشواية جيدًا قبل وضع الكفتة، ثم توضع الأصابع عليها وتترك دون تحريك لفترة حتى تحصل على طبقة خارجية متماسكة، وبعدها تقلب بهدوء على الجانب الآخر.

ويفضل عدم تقليب الكفتة بشكل متكرر في بداية التسوية، لأن تحريكها قبل أن تتماسك قد يؤدي إلى تفككها.

كما أن تصفية البصل جيدًا من الماء خطوة مهمة، لأن زيادة السوائل داخل خليط الكفتة قد تجعل قوامها رخوًا ويزيد احتمال تفككها أثناء الشوي.

ومن الأفضل أيضًا استخدام لحم مفروم يحتوي على نسبة معتدلة من الدهون، لأن الدهون تساعد على الحفاظ على طراوة الكفتة وتمنعها من أن تصبح جافة بعد التسوية.

وباتباع هذه الخطوات يمكن الحصول على كفتة مشوية متماسكة وطرية، مع مذاق شهي يشبه الكفتة المحضرة على الشوايات.

الكفتة المشوية سر الكفتة المشوية الكفتة المشوية المتماسكة كفتة كفتة مشوية

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