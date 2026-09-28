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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: مصر غنية بالفرص الاستكشافية للعديد من المعادن

وزير البترول
وزير البترول
أمل مجدى

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين والملاحة المعدنية، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وفتح آفاق جديدة للاستثمار التعديني لتشكل دعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني.

وأضاف وزير البترول خلال كلمته بمنتدى مصر للتعدين، أن مصر تمتلك مقومات جيولوجية متعددة وممتدة عبر مساحات واسعة في الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء، بجانب امتلاكها لـ "الدرع العربي النوبي" الغني بالفرص الاستكشافية للعديد من المعادن كالذهب، النحاس، المعادن الأساسية، النيكل، والفضة.


 

​وأكد على أن مصر تحظى بمزايا تنافسية واستراتيجية فريدة، منها شبكة بنية تحتية متكاملة من مصادر الطاقة، وشبكة واسعة من الطرق، والموانئ المتطورة.  

وتابع الوزير أن مصر تمتلك ​موقع جغرافي متميز يربط بين ثلاث قارات ويطل على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى قناة السويس التي تمثل شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية. 

البترول الغاز النفط التعدين مؤتمر التعدين وزير البترول المعادن

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