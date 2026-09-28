كوريا الجنوبية: ننتظر نتائج التحقيق في"انفجار المنطقة منزوعة السلاح" لاتخاذ ما يلزم من إجراءات

أكد وزير دفاع كوريا الجنوبية، كانج شين-تشول، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات المناسبة إذا تبين أن الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي داخل المنطقة منزوعة السلاح قد نجم عن لغم أرضي زرعته كوريا الشمالية.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الاثنين/ أن تصريحات كانج جاءت ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول الخطوات التي ستتخذها الحكومة في حال ثبوت ذلك، وأوضح كانج أن الجيش وقيادة الأمم المتحدة يجريان تحقيقا ميدانيا، وأن الوزارة ستقدم توضيحا للرأي العام بمجرد تأكيد التفاصيل.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الجنود المتواجدين في موقع الانفجار أبلغوا عن رؤية جسم يشبه الألغام الكورية الشمالية ذات الصناديق الخشبية ولكنه بدا مصنوعا من البلاستيك.