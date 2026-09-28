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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سمير عثمان ومحمد طه يشرفان على حكام دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للشباب

سمير عثمان ومحمد طه
سمير عثمان ومحمد طه
يسري غازي

يشارك الحكمان المصريان، سمير محمود عثمان ومحمد طه، في إعداد وتأهيل الحكام المشاركين في دورة شمال أفريقيا للمنتخبات، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً، والتي تستضيفها مدينة الإسماعيلية بمصر.

ويتواجد عثمان محاضراً، ضمن أعضاء لجنة حكام اتحاد شمال أفريقيا، بينما طه مسئول اللياقة البدنية للحكام.

حكام القمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات ملف الحكام الأجانب لمباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن حسم هوية الطاقم التحكيمي سيكون قبل موعد اللقاء بفترة كافية.

وقال شوبير: «يوم 4 أكتوبر هيكون محسوم أمر الحكام الأجانب، يعني قبلها بأسبوع كامل، 3 اتحادات رفضت إرسال أطقم تحكيم نظرًا لانشغالهم وعلى رأسها الاتحاد الإنجليزي»، مضيفًا أن هناك حديثًا عن استبعاد أو عدم ميل لجنة الحكام للاستعانة بحكام من إسبانيا أو فرنسا، مع احتمالية استبعاد ألمانيا أيضًا.

وتأتي تصريحات شوبير في ظل تحركات اتحاد الكرة لاستقدام طاقم أجنبي لإدارة القمة، فيما كشفت تقارير حديثة عن استبعاد التحكيم الإسباني والفرنسي من قائمة المرشحين.
ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم 11 أكتوبر  في تمام الساعه الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.
 

سمير عثمان حكام الدورى محمد طه دورة شمال إفريقيا كأس أمم إفريقيا

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