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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تأجيل بطولة القدس الدولية لمصارعة الذراعين لاتاحة الفرصة لزيادة عدد المشاركين

مصارعة الذراعين
مصارعة الذراعين
عبدالله هشام

قرر الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين برئاسة الأستاذ فارس حجازي تأجيل بطولة القدس الدولية لمصارعة الذراعين المقرر إقامتها على أرض مصر، لصالح الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين بدعم الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات وبموافقة وزارة الشباب والرياضة بهدف دعم الرياضة الفلسطينية.

وتم تأجيل منافسات بطولة القدس الدولية التي كان من المقرر إقامتها في دار المدفعية بالقاهرة خلال يومي 10 و 11 أكتوبر المقبل الى الأول من ديسمبر المقبل على أن يقام ميزان البطولة قبلها بيوم بدار المدفعية.

وجاء قرار التأجيل لاتاحة الفرصة لزيادة عدد اللاعبين والدول المشاركة حيث أن الوقت بين الإعلان عن تنظيم البطولة وموعدها لم يكن كاف لإنهاء اجراءات السفر لعدد كبير من المشاركين، بالإضافة إلى تزامن موعد البطولة المحدد من قبل مع اقتراب موعد بطولة العالم.

وأكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة على حرص مصر على إقامة بطولة القدس الدولية على أرض مصر ودعم الرياضة الفلسطينية ولكن جاء قرار التأجيل لاتاحة الفرصة لزيادة عدد المشاركين لتحظى البطولة باهتمام أكبر ومنافسة قوية.

وتم تحديد إشتراك البطولة ب 1,000 جنيه مصري أو 20 دولار أمريكي ويتم سداد رسوم الاشتراك في موعد القيد وإجراءات الميزان لصالح الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين.

ويخضع التحكيم للقواعد واللوائح الفنية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمصارعة الذراعين (WAF) ويشترط تقديم كشف طبي - المستوى الثالث عند القيد وإجراءات الميزان، وذلك وفقاً لأحكام وقانون وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وحددت اللجنة المنظمة للبطولة الجوائز المالية في كل وزن كالتالي:

يحصل صاحب المركز الأول على 10,000 جنيه مصري، وصاحب المركز الثاني على 5,000 جنيه، وصاحب المركز الثالث على  3,000 جنيه، والرابع على  2,000 جنيه.

وتضم منافسات بطولة القدس الدولية 6 موازين للذراع اليمنى فقط: الفئة المفتوحة وهي: 60 كجم، 70 كجم، 80 كجم، 90 كجم، 100 كجم ، فوق 100 كجم.

وأوضح بركات أن هذه البطولة تنظم في مصر بناءً على طلب الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين برئاسة فارس حجازي الذي ابدى رغبته في تنظيم بطولة باسم القدس على أرض مصر وقد ارسل الاتحاد المصري هذا الطلب لوزارة الشباب والرياضة التي وافقت على تنظيم هذه البطولة الدولية على أن يتكفل الاتحاد الفلسطيني بكافة المصاريف.

مصارعة الذراعين بطولة القدس الدولية الاتحاد الفلسطيني وزارة الشباب والرياضة وزارة الرياضة

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