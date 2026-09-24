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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين: استضافة مصر لبطولة القدس تؤكد على العلاقات الوطيدة بين البلدين

رئيس الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين
رئيس الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين
عبدالله هشام

أكد فارس حجازي رئيس الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين على تلقى عدة اتصالات من رؤساء وأعضاء الاتحادات العربية لمصارعة الذراعين بهدف المشاركة ببطولة القدس الدولية لمصارعة الذراعين والتي ستقام في القاهرة في صالة "دار ضباط المدفعية" بمدينة نصر، يومي 10 و 11  أكتوبر المقبل.

وتقام بطولة القدس الدولية بتنظيم ورعاية الاتحاد الفلسطيني وأشراف الاتحاد المصري برئاسة اللواء محمود بركات بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة المصرية على استضافة البطولة دون تحمل اي تكاليف من الجانب المصري.

وأكد حجازي أن البطولة تأتي ضمن نشاطات وبرامج عمل مشترك بين الاتحاد الفلسطيني ونظيره المصري برئاسة اللواء محمود بركات في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور اللعبة وتوطيد العلاقات الرياضية العربية.

واتفق الاتحاد الفلسطيني والمصري على تنظيم دورات تأهيلية وتطويرية للمدربين والحكام على هامش البطولة، بما يسهم في رفع مستوى الكوادر الفنية والتحكيمية وتطوير رياضة مصارعة الذراعين في فلسطين والمنطقة العربية.


وأشار حجازي إلى أن فلسطين ستشارك ببعثة كبيرة بالإضافة الى حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من الإداريين والفنيين ووفد مرافق للبعثة.

وواصل: الاتحاد المصري لم يتأخر في استضافة البطولة التي ستعود عوائدها بالكامل على الاتحاد الفلسطيني وساهمت الدولة المصرية ممثلة في وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل في استضافة البطولة وهو ما يؤكد على عمق العلاقات بين الإخوة العرب في كافة النواحي.

واختتم رئيس الاتحاد الفلسطيني قائلا : مصر ستجمع العرب خلال بطولة القدس التي تعد فريدة من نوعها ولكن نستهدف استمرار التعاون مع الجانب المصري ومواصلة إقامة البطولة لسنوات عديدة قادمة

الاتحاد الفلسطيني الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين مصارعة الذراعين بطولة القدس الدولية لمصارعة الذراعين

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