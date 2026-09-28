السكرتير العام ببني سويف يناقش مستجدات وموقف الاستجابة للشكاوى

ترأس السكرتير العام كامل علي غطاس، اجتماع لجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بحضور: مها حميدة مدير خدمة المواطنين "مقرر اللجنة"، وأعضاء اللجنة من: الموارد البشرية، المتابعة، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية، والتخطيط العمراني، والاستثمار بالديوان العام، ومسؤولو منظومة الشكاوى الحكومية بالمديريات الخدمية.

ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة "صوتك مسموع" ومؤشرات الأداء خلال الفترة من 1 إلى 26 سبتمبر الجاري، وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة 297 شكوى، تم الرد على 283 منها وجار فحص 14شكوى متبقية، كما تم عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضا حيث تم تلقي 25 شكوى والتي تم الرد على جميع الشكاوى.

ونوّه السكرتير العام عن تكليفات محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، بالتعامل السريع مع الشكاوى التي يتم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة، وكل القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزالة أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، وضرورة الرد على كل الشكاوى.

