رئيس حكومة إقليم كردستان:القوات العراقية والبيشمركة مستعدة لمواجهة أي تهديد

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، ان القوات العراقية والبيشمركة مستعدة لمواجهة أي تهديد، أو هجوم قد يواجه كردستان في المستقبل.

وقال بارزاني في كلمة له بمناسبة يوم السيادة ، اليوم الأربعاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، إن قوات التحالف جاءت لمساعدة الحكومة العراقية وإقليم كردستان، معرباً عن شكره للولايات المتحدة وحلفائها على مساعدتهم في دحر داعش، وتعزيز قدرات قوات البيشمركة، وحماية إقليم كردستان والعراق".

وأشار إلى ان انتهاء مهمة قوات التحالف لا تعني نهاية العلاقات مع هذه الدول، بل ستتخذ العلاقات منحىً آخر وستختلف".