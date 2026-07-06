لحصولها على درجة الدكتوراه في عمر 83 عامًا.. القومي للمرأة يهنئ السيدة آمال إسماعيل

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى السيدة آمال إسماعيل بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة المنصورة، في عمر 83 عامًا.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن ما حققته السيدة آمال إسماعيل هو إنجاز يُجسد قيمة العلم والإرادة، ويؤكد أن السعي نحو تحقيق الطموح لا تحده السن أو الظروف، ويمثل مصدر فخر واعتزاز، مضيفة أنها تمثل نموذجًا مشرفًا ومُلهمًا للمرأة المصرية، ورسالة أمل لكل من يؤمن بأن التعلم رحلة ممتدة مدى الحياة، وأن الإصرار والعزيمة قادران على تجاوز التحديات وتحويل الأحلام إلى واقع مهما تقدم العمر، متمنيةً لها دوام التوفيق والنجاح، وأن يكون هذا الإنجاز دافعًا لإلهام المزيد من السيدات والفتيات لمواصلة طلب العلم وتحقيق طموحاتهن.