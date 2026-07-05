وفد من المجلس القومي للمرأة يتفقد مراكز تنمية الأسرة والطفل بالبحيرة

زار وفد من المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، محافظة البحيرة، لتفقد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفل ومراكز تنمية وصحة الأسرة بالمحافظة، وذلك بحضور إيمان خليفة، الأمينة العامة للمجلس، نيابةً عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، و كان في استقبال الوفد الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

وشهدت الزيارة حضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما ضم وفد المجلس المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس بالمحافظة ، والمستشار محمد عافية، المستشار القانوني للمجلس، و أسماء البغدادي، المدير العام للإدارة العامة للمكتب الفني، ومي محمود، مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة، واللواء أيمن حمودة، مدير عام الإدارة العامة للأمن و نشوى مصطفى القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس.

شهد اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين المجلس القومي للمرأة ومحافظة البحيرة، وبحث آليات تطويرها خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، وتوسيع نطاق الخدمات الموجهة للمرأة والأسرة، بما يتسق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد تضمنت الزيارة تفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية دمسنا التابعة لمركز أبو حمص، لما يتضمنه من العديد من الأنشطة والخدمات والتي شملت قاعات تحفيظ القرآن الكريم، والتخاطب، وتعديل السلوك، وتعليم الخط العربي، والحساب الذهني، وريادة الأعمال، وتعليم اللغة الإنجليزية، إلى جانب التدريبات الرياضية في الكاراتيه وكرة القدم، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للأطفال والأسر، ومدى إسهامها في تنمية قدراتهم وتعزيز جودة حياتهم.

كما شارك في الزيارة الأستاذة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج "مودة"، والدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن المركز يعد أحد مراكز تنمية الأسرة والطفل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويجري تشغيله في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يعزز الدور التنموي للمراكز داخل المجتمعات المحلية، ويوسع نطاق الخدمات المتكاملة المقدمة للأطفال والأسر.