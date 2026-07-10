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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: دعم توسع الشركات المصرية في أفريقيا يدعم جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف
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أشادت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.

و أكدت" أبو زيد " في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تمثل ركيزة مهمة لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري داخل القارة وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية، موضحة أن 
الأسواق الأفريقية تمتلك فرصًا استثمارية وتجارية واعدة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التكامل الإقليمي، فضلًا عن زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

منح حزمة من الحوافز الداعمة 


وشددت عضو النواب على ضرورة توفير حزمة من الحوافز والإجراءات الداعمة للشركات المصرية، بما يمكنها من النفاذ إلى أسواق جديدة وزيادة حجم صادراتها، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول الأفريقية.
 


جاء ذلك بعد أن استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار التنسيق والتكامل المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات المصرية في أفريقيا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر ٢٠٣٠.


وأكد وزير الخارجية الحرص على دعم نشاط الشركات المصرية في أفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها.
 

الاستثمار وزير الاستثمار الاسواق الافريقية أفريقيا الاقتصاد الحكومة

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