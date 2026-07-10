إنجازات متميزة لـ الأوقاف في تنفيذ شروط الواقفين خلال العام المالي 2025/ 2026

واصلت الإدارة العامة لـ الأوقاف والمحاسبة، التابعة للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جهودها في تنفيذ شروط الواقفين وصرف المستحقات المالية لمستحقيها، بما يجسد رسالة الوقف في تحقيق التكافل المجتمعي، ويؤكد حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من أموال الوقف وتوجيهها إلى مصارفها الشرعية، وفق أعلى معايير الدقة والحوكمة.

إنجازات متميزة في تنفيذ شروط الواقفين خلال العام المالي 2025/ 2026

وخلال العام المالي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦م، بلغ إجمالي ما جرى صرفه ٢٩,٩٩٩,٤٦٦ جنيهًا، استفاد منه ١٦,٣٤٣ مستفيدًا، وتنوعت أوجه الصرف بين النفقات والإعانات، والتوكيلات، والمرتبات الخيرية، والاستحقاقات الأهلية، واستحقاقات الجمعيات، وإصلاح المدافن والمضايف، وتعزيز المديريات، والتسويات المالية.

وأسهم ذلك في الوفاء بشروط الواقفين، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها، وتحقيق مقاصد الوقف في خدمة المجتمع.

وتعكس هذه الجهود كفاءة منظومة العمل بالإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة، وحرصها على الإدارة الرشيدة لأموال الوقف، بما يسهم في تعظيم أثرها المجتمعي، وتحقيق رسالتها في خدمة المستحقين وتنفيذ شروط الواقفين بكل أمانة ودقة.