ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يشهد إقبالًا متزايدًا

شهد ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب إقبالًا ملحوظًا من زوار المعرض، تصدره الشباب، الذين حرصوا على طرح ما يشغلهم من تساؤلات دينية وفقهية، في مشهد يعكس ثقتهم في المنهج الأزهري الوسطي، ووعيهم بأهمية الرجوع إلى العلماء المتخصصين لاستقاء الأحكام الشرعية الصحيحة.

جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يشهد إقبالًا متزايدًا

ويضم ركن الفتوى نخبة من علماء الأزهر الشريف والمفتين المؤهلين علميًا، الذين يستقبلون الجمهور طوال أيام المعرض، ويجيبون عن مختلف الاستفسارات بمنهجية علمية رصينة تراعي مقاصد الشريعة الإسلامية، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على خصوصية المستفتين وسرية ما يُطرح من قضايا ذات طابع شخصي.

وتنوعت الأسئلة التي استقبلها الركن بين قضايا الأسرة والزواج والطلاق، وأحكام العبادات، والمعاملات المالية، وقضايا المرأة، إلى جانب استفسارات الشباب المتعلقة بالدراسة والعمل، والعلاقات الاجتماعية، والتحديات الفكرية والأخلاقية التي تفرضها المتغيرات المعاصرة، بما يعكس حرصهم على تحري الرأي الشرعي من مصادره الأصيلة، بعيدًا عن الفتاوى غير المنضبطة.

ويشارك الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب للعام التاسع على التوالي، من خلال جناح متكامل يقدم برنامجًا ثقافيًا وتوعويًا متنوعًا، يضم منفذا للبيع وأركانًا للفتوى، والخط العربي، والطفل، والمخطوطات، والورش الفنية وبيت الزكاة، ويقع جناح الأزهر داخل مكتبة الإسكندرية، بجوار القبة السماوية.