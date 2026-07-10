تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة و690 شاحنة و269 سيارة.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم /الجمعة/، أن حركة الواردات شملت 5 سفن و8000 طن بضائع و374 شاحنة و240 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3 سفن و4000 طن بضائع و316 شاحنة و29 سيارة، حيث استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن؛ هي: Pan LiLiو POSEIDON EXPRESS و BRIDGE، بينما غادرت السفينتين Alcudia Express والحرية.

وأضاف البيان أن ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و176 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة، فيما سجلت موانئ الهيئة "وصول وسفر" 1285 راكبا بموانيها.