الكويت: اندلاع حريقين في موقعين جراء العدوان الإيراني الآثم

أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية عن تعامل فرقها مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين في البلاد وذلك بعد إستهداف الموقعين ضمن الهجمات المعادية الأخيرة من قبل العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف البلاد.

وأضافت أن الموقع الأول شارك فيه 5 فرق إطفاء بمساندة من فرق إطفاء القطاع النفطي كما شارك في الموقع الثاني 3 فرق إطفاء.

وأوضحت أن الحادث الأول أسفر أثناء عملية المكافحة عن عدد من الإصابات من رجال الإطفاء وأحد العاملين وجرى إخلاؤهم ونقلهم لتقديم الإسعافات اللازمة لهم، مشيرة إلى أنها بالإعلان عن أي مستجدات فور توفرها.