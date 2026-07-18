محافظ القاهرة يطيح بمسؤولين في حي المرج بسبب تراجع مستوى النظافة

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نقل رئيس وحدة الرصد البيئى بحى المرج، ورئيس فرع هيئة النظافة بالحى، لتقاعسهما في متابعة أعمال النظافة وعدم أدائهما للمهام المنوطة بهما على الوجه المطلوب.

كما تقرر توقيع غرامة على شركة النظافة العاملة بالمنطقة، وذلك عقب رصد تدني مستوى النظافة بالحى .

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ القاهرة بحى المرج شملت منطقة مؤسسة الزكاة، وشارعى عبدالله الرفاعى ومحمد نجيب، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على حالة الشوارع ومستوى النظافة والانضباط، والتأكد من انتظام العمل بمختلف القطاعات الخدمية.

رافق محافظ القاهرة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

محافظ القاهرة

ووجّه محافظ القاهرة رئيس حى المرج بضرورة التواجد الميدانى المستمر، ومتابعة أداء جميع الأجهزة التنفيذية، مع تكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع الانتظار بالجزر الوسطى، وسرعة رفع السيارات القديمة والمتهالكة، إلى جانب المتابعة الدقيقة لأعمال شركة النظافة والتأكد من رفع المخلفات أولًا بأول وعدم السماح بتراكمها، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره أو إهماله في أداء واجباته الوظيفية، مشددًا على أن مستوى رضا المواطن وجودة الخدمات المقدمة على أرض الواقع يمثلان المعيار الحقيقي لتقييم أداء القيادات التنفيذية، وأن المحاسبة الفورية ستكون نهجًا ثابتًا لضمان الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات.

كما تفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، مجمع الخدمات الجارى إنشاؤه بحى المرج، والذي يضم مكتب البريد، والمركز التكنولوجى لإصدار الوثائق المميكنة، ووحدة إصدار بطاقات الرقم القومى، ومركز خدمة المواطنين التابع لمديرية التموين، حيث تابع معدلات التنفيذ ووجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وتفقد محافظ القاهرة مركز شباب الأندلس، المسرح الذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية، مشيدًا بما يبذله القائمون على المركز من جهود لتطوير المنشآت وتوفير الأنشطة الثقافية والرياضية لأبناء المنطقة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعية.