رئيس مياه القناة : تشغيل أعمدة الانارة بالطاقة الشمسية بالمحطات ومأخذ الترعة

أعلن اللواء أ ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن بدء تنفيذ وتشغيل أعمدة الأنارة بالطاقة الشمسية بالمحطات ومأخذ الترعة ومختلف مواقع العمل " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك في إطار خطة تستهدف تعميم استخدام الطاقة النظيفة تدريجيًا داخل قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال إعادة تأهيل بنيتها التحتية، وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية حديثة، بما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وأكد اللواء مهندس أحمد رمضان، أنه تم بالفعل في تنفيذ وتشغيل جميع أعمدة الأنارة بالطاقة الشمسية بمحطة مياه أبوصوير الكبرى، والتي تعمل بطاقة تصميمية 34 الف متر مكعب يوم، كما تم تشغيل أعمدة أنارة محطة مياه المستقبل الكبرى بالطاقة الشمسية والتي تعمل بطاقة تصميمية 34 الف متر مكعب، وتم تنفيذ تشغيل أعمدة أنارة محطة رفع صرف صحي مدينة المستقبل والتي تعمل بطاقة تصميمية 68 الف متر مكعب يوم، كما تم تشغيل أعمدة أنارة مأخذ مياه التل الكبير بالطاقة الشمسية.

كما تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل اعمدة أنارة محطة معالجة الصرف الصحي بتل الكبير بالطاقة الشمسية والتي تعمل بطاقة تصميمية 35 ألف متر مكعب يوم، وتشغيل أعمدة أنارة مأخذ مياه محطة مدينة المستقبل بالطاقة الشمسية، مؤكداً علي الاستمرار فى تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية فى كافة محافظات القناة الثلاث، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والتي تشمل محطات مياه الشرب ورفع ومعالجة الصرف الصحي، بالاضافة الي أعمدة الأنارة.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، أننا بدأنا بالفعل في استخدام مصادر الطاقة الشمسية النظيفة ورفع كفاءة التشغيل بالمرافق الحيوية، في محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة من خلال تركيب وإنشاء الطاقة الشمسية بمحطتي مياه التل الكبير والقنطرة غرب، بقدرة 60 كيلو وات لكل محطة، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لدعم الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية.

وأشار اللواء أحمد رمضان، أن الأعمال الجاري تنفيذها تشمل تركيب منظومات حديثة متطورة لتوليد الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الداخلية لمحطات مياه الشرب أو الصرف الصحي، وذلك من خلال عدادات ذكية لقياس الطاقة المنتجة بدقة، حيث سيتم خصم الطاقة المولدة من إجمالي الاستهلاك الفعلي للمحطة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الطاقة المنتجة، ما يساهم في خفض الأحمال الكهربائية وتقليل مصروفات التشغيل نتيجة الاستهلاك.