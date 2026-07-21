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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجيش الأردني: نواصل مراقبة أجواء المملكة للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها

الجيش الأردني
الجيش الأردني
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الجيش الأردني" أنه يواصل مراقبة أجواء المملكة للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الجيش الإيراني استهدف بصواريخ أرض - أرض أنظمة مقذوفات هيمارس الأمريكية في قاعدة بالخليج.

ومن جانبها، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها في منطقة محطة الطاقة الذرية في مدينة بوشهر جنوب إيران، بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في مدينتي بندر عباس وسيريك.

ومن جهة أخرى، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ما وصفته بـ"العدوان الإيراني".

وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن الدفاعات الجوية الكويتية تعمل على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، موضحة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في عدد من المناطق هي ناتجة عن عمليات الاعتراض التي تنفذها منظومات الدفاع الجوي.

ودعت السلطات العسكرية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

الجيش الأردني الأردن القاهرة الإخبارية

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