رئيس الديوان الملكي الهاشمى يكرم النائبة سولاف درويش خلال احتفالية "الاستقلال والاستثمار" في الأردن

كرم رئيس الديوان الملكي الهاشمي بالأردن يوسف حسن العيسوي، النائبة المصرية الدكتورة سولاف حسين درويش، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وعضو لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية؛ تقديرا لإسهاماتها المتميزة وأدائها الفعال في صناعة التغيير وتحقيق الأثر المستدام وذلك خلال الاحتفالية الوطنية التي نظمها المركز الريادي بعنوان "الاستقلال والاستثمار"، احتفاء بعيد الاستقلال الأردني وبمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المركز.

وأعربت الدكتورة سولاف حسين درويش - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - عن سعادتها وفخرها بالتكريم، موجهة الشكر إلى الأردن ورئيس الديوان الملكي الهاشمي على هذا التكريم، مؤكدة أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجًا للتوافق السياسي والتعاون المشترك، وتقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين.

وقالت "إن العلاقات بين القاهرة وعمان ممتدة وتاريخية وتشهد توافقا كبيرا في الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا العربية" مؤكدة أن العلاقة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تعكس مستوى الشراكة والتنسيق بين البلدين.

وفيما يتعلق بالتعاون البرلماني، أوضحت درويش أن جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأردنية تمثل إحدى الآليات المهمة لتعزيز العلاقات بين مجلسي النواب في البلدين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب التشريعية، ومناقشة مشروعات القوانين، وتنسيق الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم التعاون الثنائي.

وأوضحت أنها شاركت مؤخرا في مؤتمر عقد بالأردن حول الاستثمار، حيث استعرضت الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تعديلات قانون الاستثمار ، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لاقت اهتماما وترحيبًا من رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين من مختلف الدول.

وأكدت أن مصر أصبحت تمتلك بيئة استثمارية أكثر جذبًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وهو ما انعكس على اهتمام المستثمرين العرب والأجانب بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

من جانبها، قالت رانيا حدادين، مديرة المركز الريادي، إن المركز نجح منذ تأسيسه في تدريب أكثر من 2500 شاب في مجالات القيادة والاستثمار، كما نفذ برامج تدريبية للبرلمانيين، ونظم 12 مؤتمرًا متخصصًا في الاستثمار، إلى جانب نحو 70 مؤتمرًا محليًا وعربيًا، انطلاقًا من الرؤى الملكية الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز التنمية.

وأضافت أن المركز أولى اهتمامًا خاصاً بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مفاهيم المواطنة والحقوق والواجبات، إلى جانب تنفيذ برامج تسهم في حماية الشباب وتنمية قدراتهم، بما يعزز دورهم في خدمة المجتمع ومواجهة التحديات.

و تم خلال الاحتفالية تكريم نخبة من الشخصيات الوطنية والريادية تقديرًا لإسهاماتهم في خدمة الأردن وتعزيز مسيرة الاستثمار والتنمية.

وحضر الاحتفالية عدد من السفراء ممثلي البعثات الدبلوماسية بالأردن ونخبة من الشخصيات الرسمية والإعلامية، والاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص من الأردن وبعض الدول العربية.