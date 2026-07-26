أمير الكويت ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة ما تمر به المنطقة

تلقى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم من رئيس وزراء بريطانيا، آندي بيرنهام، جرى خلاله استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها.

وأكد رئيس وزراء بريطانيا خلال الاتصال وقوف بلاده إلى جانب دولة الكويت وشعبها الصديق ودعمه لكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها.

من جهته، هنأ أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس الوزراء البريطاني بتكليفه من قبل الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، بتولي رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.

كما أعرب أمير الكويت لرئيس وزراء بريطانيا عن أمنياته بمواصلة مسيرة التطور والازدهار وللشعب البريطاني الصديق بالمزيد من التقدم والنماء.