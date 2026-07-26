أمير قطر ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان سبل ترسيخ الأمن في المنطقة

بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في اتصال هاتفي، اليوم الأحد من آندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة، علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما ناقش الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء القطرية- آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما المستجدات في قطاع غزة، إلى جانب تناول الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وترسيخ الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

و أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية، ودعم المساعي الدولية الرامية إلى توطيد السلام، بما يسهم في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، حفاظاً على أمن المنطقة والعالم.