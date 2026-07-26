متحدث التعليم: تشغيل 38 مدرسة فنية مصرية ألمانية العام الدراسي المقبل

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل وكواليس اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوزير محمد عبد اللطيف، حول التعليم الفني، وموقف مصر من الشراكة مع ألمانيا وإيطاليا في ملف التعليم، معلقا: سيتم تطوير وتشغيل 38 مدرسة فنية مصرية ألمانية العام الدراسي المقبل، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

المؤسسة الدولية للبكالوريا

وخلال برنامج تغطية خاصة، تقديم أحمد دياب ومحمد جوهر، على قناة صدى البلد، أضاف شادي زلطة: سيتم مراجعة الأطر التربوية لمناهج البكالوريا المصرية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للبكالوريا، خاصة أن الشراكة مع الجانب الألماني تعكس رؤية مصر لتحديث منظومة التعليم من خلال التعاون الدولي.

وصرح زلطة بأن الرئيس السيسي وجه بالارتقاء بجودة التعليم الفني مع الحفاظ على طابع وخصوصية النظام التعليمي المصري، والتأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية، بما يدعم جهود تطوير التعليم والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

قطاع التعليم الفني

واختتم شادي زلطة: قطاع التعليم الفني يضم حالياً نحو 2.35 مليون طالب وطالبة داخل 2213مدرسة نوعية، مُشيراً إلى توقيع اتفاقيات وشراكات دولية للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصل عددها إلى ما يقرب من 225مدرسة مع بداية العام الدراسي المُقبل، وذلك عقب توقيع بروتوكلات تعاون مع إيطاليا لإطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مُختلف التخصصات بداية من العام الدراسي المقبل.