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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خطوة جديدة نحو الوظائف الدولية.. برنامج مجاني لتعلم الفرنسية يجذب 43 ألف شاب في أيام

اللغات الأجنبية
اللغات الأجنبية
محمد البدوي

أصبحت إتقان اللغات الأجنبية أحد أهم مفاتيح الحصول على فرص عمل متميزة، سواء داخل مصر أو في الأسواق الدولية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الكفاءات المؤهلة. 

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رفع كفاءة الشباب

وفي ظل هذا التوجه، تتوسع الدولة في تقديم برامج تدريبية مجانية تستهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم وفق المعايير العالمية، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل. 

إطلاق برنامج اللغة الفرنسية

ويأتي إطلاق برنامج اللغة الفرنسية ضمن هذه الجهود، باعتباره إضافة جديدة لمنظومة تدريبية متكاملة تستهدف بناء كوادر تمتلك المهارات اللغوية والمهنية اللازمة، وهو ما انعكس في الإقبال الكبير على البرنامج منذ الإعلان عنه.

برنامج مجاني لتعليم اللغة الفرنسية

وكشفت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج مجاني لتعليم اللغة الفرنسية ضمن مشروع أكاديميات الترخيص الدولية، مؤكدة أن البرنامج يستهدف إعداد الشباب المصري لسوق العمل المحلي والدولي، ويعد أحدث البرامج اللغوية التي يطرحها الصندوق بعد الألمانية والإيطالية والإنجليزية.

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اكتساب المهارات اللغوية

وأوضحت، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن البرنامج شهد إقبالًا واسعًا منذ تدشينه، حيث سجل فيه نحو 43 ألف متقدم، في مؤشر يعكس اهتمام الشباب باكتساب المهارات اللغوية التي تزيد من فرصهم في الحصول على وظائف داخل مصر وخارجها.

وأضافت أن برامج اللغات التي يقدمها الصندوق تستقطب أعدادًا كبيرة من المتدربين، إذ يدرس اللغة الألمانية نحو 35 ألف متدرب، والإيطالية نحو 23 ألفًا، بينما بلغ عدد الملتحقين ببرنامج اللغة الإنجليزية نحو 170 ألف متدرب، ليتجاوز إجمالي المستفيدين من برامج اللغات المختلفة حاجز 300 ألف متدرب.

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وأكدت أن جميع البرامج تقدم مجانًا، وتهدف إلى وصول المتدربين إلى المستوى B2 وفق الإطار الأوروبي المرجعي للغات، وهو المستوى الذي يؤهلهم للتواصل المهني بكفاءة والتقدم لفرص العمل في العديد من الدول.

نظام التعلم الإلكتروني

وأشارت إلى أن الدراسة تتم عبر منصة صندوق تطوير التعليم بنظام التعلم الإلكتروني، إلى جانب لقاءات تفاعلية أسبوعية عبر الإنترنت تركز على تنمية مهارات التحدث والاستماع، مع تدريب المشاركين على اجتياز مقابلات العمل والتعامل مع بيئات العمل الدولية.

البرامج المجانية الأخرى

ولضمان تحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية، أوضحت شرف أن الصندوق يطبق نظامًا لمتابعة التزام الدارسين، حيث يتم استبعاد غير الملتزمين وإدراجهم في قائمة تمنعهم من التسجيل في البرامج المجانية الأخرى، بما يضمن توجيه الموارد إلى المتدربين الأكثر جدية وحرصًا على استكمال مسيرتهم التعليمية.

اللغات الأجنبية إتقان اللغات الأجنبية فرص عمل رفع كفاءة الشباب إطلاق برنامج اللغة الفرنسية

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