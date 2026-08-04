تصدر المجموعة الأولى.. المنتخب المغربي للسيدات يبلغ ربع نهائي أمم أفريقيا

بلغ المنتخب المغربي للسيدات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 في صدارة المجموعة الأولى.

وجاء تأهّل المغرب رغم تعادله مع السنغال دون أهداف أمس الإثنين في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وشهد اللقاء إهدار المغربية ياسمين مرابط لركلة جزاء في الدقيقة (69).

وبهذا التعادل رفع المنتخب المُضيف لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 توتال إنيرجيز رصيده إلى سبع نقاط ليعبر إلى دور الثمانية في صدارة المجموعة الأولى بفارق نقطة أمام منتخب الجزائر الذي تأهّل إلى ذات الدور من خلال المركز الثاني.