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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد الهزة الأرضية…إزاي تتصرف صح لو شميت ريحة غاز

تسريب الغاز
تسريب الغاز
أمل مجدى

تحدث بعد الأمور المفاجئة بعد الهزات الأرضية (الزلازل) فبعد المواطنين يشعرون بتسريب رائحة الغاز في المنزل وذلك يحدث نتيجة حدوث تسريب للغاز تقدم وزارة البترول والثروة المعدنية بعض من الحلول السريعة والتصرفات الصحيحة في مثل هذا الموقف وهى كالآتي..

التصرفات الصحيحة حين حدوث تسريب للغاز 

-عدم فتح أي مفتاح كهرباء

-عدم استخدام أى مصدر لإشعال النار 

-عدم استخدام الهاتف لأن أى شرارة يمكن أن تُحدث حريق

-فتح النوافذ والأبواب لتهوية المكان 

-اقفل محبس الغاز الرئيسي 

اخرج فوراً من المكان 

-اتصل برقم الطوارئ 129

-لا تدخل مرة أخرى المنزل إلا بعد التأكد أن المنزل آمن.

البترول الغاز الهزة الأرضية الزلازل وزارة البترول

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