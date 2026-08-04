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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعرف على أعلى سعر للدولار في البنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً خلال بداية تعاملات اليوم في البنوك، مع اختلافات طفيفة بين بنك وآخر، فيما حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها حول حاجز الـ 51 جنيهًا، لتتجه الأنظار إلى أعلى سعر لشراء الدولار وأقل سعر للبيع داخل القطاع المصرفي.

أعلىI سعر للدولار اليوم

سجل بنك قناة السويس أعلى سعر لشراء الدولار عند 50.19 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.29 جنيه، يليه بنك HSBC بسعر 50.182 جنيه للشراء و50.278 جنيه للبيع.

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واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية والبنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.165 جنيه للشراء و50.303 جنيه للبيع، بينما بلغ 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع في بنك البركة وQNB الأهلي.

وجاء أقل سعر للدولار بين البنوك المذكورة لدى بنك كريدي أجريكول عند 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الكويت الوطني NBK نحو 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع.

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