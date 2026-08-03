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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد الارتفاع الأخير.. آخر تحديث لسعر الدولار الآن

سعر الدولار اليوم في البنوك
سعر الدولار اليوم في البنوك
رانيا أيمن

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية عند المستويات التي سجلها بعد آخر ارتفاع، ليتجاوز سعر العملة الأمريكية مستوى 51 جنيهًا، وسط تحركات محدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر. ويترقب المتعاملون في السوق المصرفية آخر تحديثات أسعار الدولار اليوم، خاصة مع استمرار اختلاف سعر العملة الأمريكية بين البنوك وفقًا لحركة التعاملات.

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.16 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط ترقب تطورات الشرق الأوسط ومخاوف التضخم

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في QNB الأهلي

بلغ سعر الدولار في QNB الأهلي نحو 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في كريدي أجريكول نحو 50.10 جنيه للشراء، و50.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.10 جنيه للشراء، و50.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

سجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو 50.08 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 49.95 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 49.95 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم سعر الدولار في البنوك اليوم سوق الصرف

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