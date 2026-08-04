مكافحة الإدمان: مركز العزيمة بدمياط كان مبنى غير مستغل وتم تأهيله ليضاهي المراكز العالمية

أكد عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مركز "العزيمة" بمحافظة دمياط كان مبنى غير مستغل، وتم تأهيله ليكون مركزاً لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان يضاهي المراكز العالمية، ويعمل بالمركز 85 موظفاً من الطاقم الطبي والإداري، غالبيتهم من أبناء المحافظة. ويعد المركز ضمن سلسلة مراكز "العزيمة" التي أنشأها الصندوق في العديد من المحافظات المختلفة لتقديم خدمات العلاج والتأهيل والدمج المجتمعي بالمجان وفي سرية تامة، بالإضافة إلى برامج التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل .

يضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل وفصول محو أمية، وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تضاهي أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم، حيث تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان. ويتضمن المركز صالة ألعاب رياضية "تنس طاولة وبلياردو وصالات جيم" وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني لتعليم المتعافين حرفاً مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" ،ويقدم المركز الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، كما استفاد الكثير من المترددين على المركز لتلقي العلاج من خدمات فصول محو الأمية "الكتابة والقراءة".

جاء ذلك على هامش احتفالية تخريج 90 متعافى جديد بمركز "العزيمة" التابع للصندوق بقرية "المحمدية" إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، بحضور الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والكاتب الصحفى مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، والدكتور أحمد الكتامي مدير عام البرامج العلاجية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي أُطلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويجري تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف عثمان أن الـ 90 متعافياً الذين تم تخريجهم اليوم تلقوا برنامجاً علاجياً متكاملاً تضمن العلاج الطبي والتأهيل، إلى جانب برامج الدعم النفسي والإرشاد الأسري، وبرامج التدريب المهني التي تهدف إلى تمكينهم اقتصادياً وتحويلهم إلى أفراد منتجين داخل المجتمع ،لافتاً إلى أن مركز العزيمة بمحافظة دمياط قدم الخدمة لما يقرب من 5895 متردد من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة منذ بداية التشغيل التجريبي في يناير 2024 وحتى الآن، وذلك على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي.