قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
70 عامًا من العلاقات.. 3 فعاليات في بكين لجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر
خلافات ثأرية بين المتهم وأهلية المتوفى.. ننشر شهادة جار المجني عليه في جريمة المعصرة
إنجاز استثنائي.. إسماعيل أحمد يدخل موسوعة جينيس برقم غير مسبوق في كرة السلة
رئيس الوزراء: توفير السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة
منسوب نهر الراين يهبط إلى أدنى مستوى منذ 150 عاما ويهدد شريان التجارة الأوروبية
مع بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026.. خبير يكشف إرشادات اختيار الرغبات
طلبوا فدية 5 ملايين.. قرار عاجل ضد المتهمين بخطف رئيس قناة الفتح الإسلامية
الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل.. ماذا تغير؟
بمده محددة.. "الإسكان الاجتماعي" يستعد لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار
الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري
حماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون مقام قبر يوسف في نابلس| فيديو
15 ألف وحدة سكنية.. مناطق شقق الإيجار المطروحة من صندوق الإسكان الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مكافحة الإدمان: مركز العزيمة بدمياط كان مبنى غير مستغل وتم تأهيله ليضاهي المراكز العالمية

مركز العزيمة دمياط
مركز العزيمة دمياط
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أكد  عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مركز "العزيمة" بمحافظة دمياط كان مبنى غير مستغل، وتم تأهيله ليكون مركزاً لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان يضاهي المراكز العالمية، ويعمل بالمركز 85 موظفاً من الطاقم الطبي والإداري، غالبيتهم من أبناء المحافظة. ويعد المركز ضمن سلسلة مراكز "العزيمة" التي أنشأها الصندوق في العديد من المحافظات المختلفة لتقديم خدمات العلاج والتأهيل والدمج المجتمعي بالمجان وفي سرية تامة، بالإضافة إلى برامج التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل .

يضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل وفصول محو أمية، وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تضاهي أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم، حيث تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان. ويتضمن المركز صالة ألعاب رياضية "تنس طاولة وبلياردو وصالات جيم" وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني لتعليم المتعافين حرفاً مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" ،ويقدم المركز الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، كما استفاد الكثير من المترددين على المركز لتلقي العلاج من خدمات فصول محو الأمية "الكتابة والقراءة".

جاء ذلك على هامش  احتفالية تخريج 90 متعافى جديد   بمركز "العزيمة" التابع للصندوق بقرية "المحمدية" إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، بحضور  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط والدكتور   عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والكاتب الصحفى  مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، والدكتور أحمد الكتامي مدير عام البرامج العلاجية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي أُطلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويجري تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية. 

وأضاف عثمان أن الـ 90 متعافياً الذين تم تخريجهم اليوم تلقوا برنامجاً علاجياً متكاملاً تضمن العلاج الطبي والتأهيل، إلى جانب برامج الدعم النفسي والإرشاد الأسري، وبرامج التدريب المهني التي تهدف إلى تمكينهم اقتصادياً وتحويلهم إلى أفراد منتجين داخل المجتمع ،لافتاً إلى أن مركز العزيمة بمحافظة دمياط قدم الخدمة لما يقرب من 5895 متردد من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة منذ بداية التشغيل التجريبي في يناير 2024 وحتى الآن، وذلك على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي.

عمرو عثمان صندوق مكافحة علاج الإدمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026

محمد صلاح

شرط جديد من محمد صلاح قبل حسم انتقاله إلى طرابزون سبور

طفل البلكونة

أنقذوه في اللحظات الأخيرة .. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي

التاريخ يعيد نفسه في الرباط.. ركلتا جزاء ضائعتان للمغرب أمام السنغال

اكاديمية الشرطة

بكالوريوس طب وصيدلة .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الجزيري

رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

ترشيحاتنا

ريال مديد

ريال مدريد يغلق الباب أمام العروض السعودية لضم موهبته

رودري

برشلونة يدخل المشهد.. تطور جديد في سباق التعاقد مع رودري

البرازيلية كيرولين نيكولي

برشلونة يستقبل نجمة البرازيل.. كيرولين نيكولي تصل كتالونيا لإتمام الصفقة بعد مفاوضات شاقة

بالصور

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم في غزة..ًصور

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية.. وصفة شهية بطعم المطاعم في 15 دقيقة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية

هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالات جريئة | شاهد

هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد